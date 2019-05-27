    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس علييف: تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا عظيما

    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [٢٢:٠٧]

    باكو، 27 مايو، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا لأنها أصبحت أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي. ونعتز عن حق وصواب بان الشعب الأذربيجاني هو الذي كان مؤلف تأسيس أول جمهورية ديمقراطية في العالم الإسلامي. وهذا يدل على أن الشعب الأذربيجاني شعب متقدم جدا. ويدل على أن مثقفي أذربيجان المرموقين قد بذلوا جهودا عظيمة لتطور البلد.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها اليوم في المأدبة الرسمية المنظمة بقصر "بوطا" بمناسبة العيد الوطني لأذربيجان يوم الجمهورية إن عمر الجمهورية الشعبية كان قصيرا ولكنها حققت الأعمال الكبيرة خلال مدة 23 شهرا ومنها تأسيس علم الدولة وجنسية أذربيجان والجيش الوطني وتحرير باكو من الغزاة بالتعاون مع الجيش القوقازي الإسلامي. وأسست جامعة باكو الحكومية. ويدل كل هذا على أنها أعارت بالغ الأهمية للتعليم والتربية. وقد تبنى البرلمان اكثر من 200 قانون وبينها القانون الذي يمنح للنساء بحق التصويت. وتحترم أذربيجان دولة وشعبا بذكرى باذلي قصارى جهدهم من اجل الجمهورية الشعبية. واحتفنا العام الماضي بالذكرى المئوية لجمهورية أذربيجان الشعبية على نطاق البلد وخارجه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا عظيما
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [٢١:١٥‎]
    الرئيس: حقائق أذربيجان تدل اليوم على تطور البلد بعزم وسرعة
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٥‎٨]
    وزير الخارجية الجورجي يؤكد على ضرورة التجنب من التعليق عن "كيشيكجي داغ" قبل انتهاء عمل اللجنة
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:١٢]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة يوم الجمهورية
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٥‎:٢٢]
    نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يرد على نظيره الجورجي
    الرئيس علييف: تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا عظيما