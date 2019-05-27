الرئيس علييف: تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا عظيما

باكو، 27 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا لأنها أصبحت أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي. ونعتز عن حق وصواب بان الشعب الأذربيجاني هو الذي كان مؤلف تأسيس أول جمهورية ديمقراطية في العالم الإسلامي. وهذا يدل على أن الشعب الأذربيجاني شعب متقدم جدا. ويدل على أن مثقفي أذربيجان المرموقين قد بذلوا جهودا عظيمة لتطور البلد.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها اليوم في المأدبة الرسمية المنظمة بقصر "بوطا" بمناسبة العيد الوطني لأذربيجان يوم الجمهورية إن عمر الجمهورية الشعبية كان قصيرا ولكنها حققت الأعمال الكبيرة خلال مدة 23 شهرا ومنها تأسيس علم الدولة وجنسية أذربيجان والجيش الوطني وتحرير باكو من الغزاة بالتعاون مع الجيش القوقازي الإسلامي. وأسست جامعة باكو الحكومية. ويدل كل هذا على أنها أعارت بالغ الأهمية للتعليم والتربية. وقد تبنى البرلمان اكثر من 200 قانون وبينها القانون الذي يمنح للنساء بحق التصويت. وتحترم أذربيجان دولة وشعبا بذكرى باذلي قصارى جهدهم من اجل الجمهورية الشعبية. واحتفنا العام الماضي بالذكرى المئوية لجمهورية أذربيجان الشعبية على نطاق البلد وخارجه.