ممثلو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يثنون غطاء العشب في ملعب باكو الأولمبي قبل نهائي دوري أوروبا

باكو، 27 مايو، أذرتاج

قام ممثلو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفحص أخير غطاء العشب قبل المباراة في ملعب باكو الأولمبي الذي يستضيف مباراة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم في 29 مايو الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن خبراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أثنوا الوضع الحالي لغطاء العشب في الملعب وقدروه بخمسة نجوم اعلى التقدير.

يذكر أن مباراة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم تقام على ملعب باكو الأولمبي بين تشيلسي وأرسنال الإنكليزيين الساعة 23.00 حسب توقيت باكو.