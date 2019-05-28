عقد الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية العادية بمكة المكرّمة

مكة المكرمة، 28 مايو (أذرتاج).

عقدت أمس الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تحمل شعار: (يدا بيد نحو المستقبل)، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

والتأم اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة العادية للقمة الإسلامية الاثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة ومندوبيها.

وترأس الدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، بالمملكة العربية السعودية، اجتماع كبار الموظفين، الذي ناقش بنود مشروع البيان الختامي، على أن يتم رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية.

كما جرى انتخاب هيئة المكتب، واعتماد مشروعي برنامج العمل وجدول الأعمال للاجتماع الوزاري التحضيري ووثائق الاجتماع.

وتنطلق يوم الأربعاء، ٢٩ مايو ٢٠١٩، أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية في مدينة جدة، والذي يسبق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية التي سيحضرها قادة الدول الأعضاء في المنظمة في مدينة مكة المكرّمة.

وتتناول اجتماعات القمة أهم الملفات في العالم الإسلامي والتي تأتي أبرزها القضية الفلسطينية، والأزمات والتطورات الجارية في المناطق العربية والإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى مختلف القضايا الثقافية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية التي تهم الدول الأعضاء بالمنظمة.