باكو، 28 مايو، أذرتاج تجول الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 28 مايو اليوم بمتنزه كورنيش باكو الوطني برفقة أفراد عائلتهما. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الاولى اجتمعا خلال الجولة مع سكان العاصمة وضيوفها بالمتنزه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتجول بمتنزه كورنيش باكو الوطني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده