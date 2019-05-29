باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح معرض ومؤتمر "الخزر الدولي الـ26 للنفط والغاز 2019" في مركز باكو للمعارض. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة القى كلمة في الحفل. ثم تفقد الرئيس إلهام علييف أجنحة المعارض.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح معرض ومؤتمر "الخزر الدولي الـ26 للنفط والغاز 2019"

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