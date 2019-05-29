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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد اتحاد أوروبا لكرة القدم

    ٢٩.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:٢٣]

    باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفيري والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد اتحاد أوروبا لكرة القدم
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