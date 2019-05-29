الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية
AzerTAg.az
٢٩.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٠٠]
باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب احتياطيات الطاقة كينت لوقسدو والوفد المرافق له.
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