باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب احتياطيات الطاقة كينت لوقسدو والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية

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