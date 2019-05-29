حاكم دبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

بعث محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"الإمارات العربية المتحدة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

فخامة الرئيس / إلهام علييف المحترم

رئيس جمهورية أذربيجان

يطيب لي ويسرني أن اغتنم مناسبة اليوم الوطني لبلدكم، لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، آملا لفخامتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الصديق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتقبلوا أسمى التحيات وخالص المودة والتقدير،،،

محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"