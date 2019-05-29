ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

بعث محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"الإمارات العربية المتحدة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

ولي عهد أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

فخامة الرئيس / إلهام علييف المحترم

رئيس جمهورية أذربيجان

يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة اليوم الوطني لبلدكم، لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، آملا لفخامتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الصديق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتقبلوا أسمى التحيات وخالص المودة والتقدير،،،

محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة"