رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

بعث خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"الإمارات العربية المتحدة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

فخامة الرئيس / إلهام علييف المحترم

رئيس جمهورية أذربيجان

يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة اليوم الوطني لبلدكم، لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، كما أرجو أن تنقلوا إلى شعبكم مشاركة شعب الإمارات العربية المتحدة فرحته بهذه المناسبة.

مع أخلص أماني الصحة والسعادة والتوفيق الدائم لفخامتكم، وتمنياتي لشعبكم الصديق الخير والسعادة.

وتقبلوا أسمى التحيات وخالص المودة والتقدير،،،

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة"