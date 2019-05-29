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    سياسة


    حاجييف يدعو لعدم تسييس كرة القدم

    ٢٩.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٠٢]

    روما، 29 مايو، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف إن أذربيجان قد أبانت أنها تضمن أمن جميع لاعبي كرة القدم بما فيهم اللاعب الأرميني الأصل ولكننا نجد ميول تسييس كرة القدم او محاولات ذلك وذلك مرفوض كليا لان كرة القدم والرياضة عامة بعيدة عن السياسة ولا يجوز تسييسها ونلاحظ في هذا الصدد حربا إعلامية ضد أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن حاجييف مدير قسم شؤون المسائل الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في تصريح له لصحافة إيطاليا في روما اننا نتمنى نجاحا لكلا الناديين أرسنال وتشيلسي مفيدا أن أذربيجان تؤيد بتشجيع القيم الاصلية لكرة القدم والسعي معا إلى الحيلولة دون عناصر تسيس كرة القدم لأغراض شخصية على نطاق أوروبا.

    وأضاف حاجييف أن ثمة نزاعا بين أذربيجان وأرمينيا بسبب احتلال الأخيرة أراضي أذربيجان في إقليم قراباغ الجبلي منذ نحو 30 سنة وتسيطر على 20 في المائة من الأراضي المحتلة الأذربيجانية ولكن ذلك لا يمنع تنظيم أي فعالية رياضية في البلد.

    وبثت وسائل الإعلام الإيطالية مقابلة شاملة مع حكمت حاجييف ومنها Il Sole 24 Ore، Libero Quotidiano, Il Tempo, Affari Italiani, Il Fogliettone, Quotidiano, Corriere di Siena, Corriere di Rieti, Corriere di Arezzo, Corriere di Viterbo, Corriere dell’Umbira, Unione Sarda, Virgilio, Yahoo Notizie وغيرها.

    AZERTAG.AZ :حاجييف يدعو لعدم تسييس كرة القدم
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