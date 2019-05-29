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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري"

    ٢٩.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 29 مايو، أذرتاج

    استقبلت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في 29 مايو اليوم رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" داود دو روتشيلد.

    أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا عبرت عن الامتنان من استقبال رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" داود دو روتشيلد في باكو.

    يذكر أن مهربان علييفا دعت داود دو روتشيلد لزيارة باكو خلال لقاء جمعهما في مارس على هامش زيارة قامت بها باريس. كما وقع بنك أذربيجان المركزي وشركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" على اتفاقية التعاون الاستراتيجي خلال تلك الزيارة أيضا.

    واعرب رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" داود دو روتشيلد عن سروره بهذا اللقاء قائلا إن فعاليات عائلة روتشيلد في أذربيجان لها جذور تاريخية عميقة.

    وجرى خلال المباحثة تبادل وجهات نظر حول التعاون.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري"
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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري" النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل رئيس شركة "روتشيلد جلوبال فاينانشيال آدوايساري"