مشجع كرة القدم المصري: باكو مدينة حديثة ونزيهة

باكو، 29 مايو، أذرتاج

قال خالد صالح إن باكو مدينة حديثة آمنة ونزيهة بيئة ويشعر في كل مكان بروح الرياضة.

أفادت أذرتاج عن صالح الوافد المصري إلى أذربيجان لمشاهدة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم بين أرسنال وتشيلسي قوله إن إنشاء مكان خاص للمشجعين في كورنيش باكو قبل المباراة عمل جيد جدا مفيدا أن المشجعين يلقون ظروفا مهيأة بالمستوى العالي لهم في جميع أنحاء العاصمة.

وأضاف أنه وجد حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة عن جانب السكان في أذربيجان.