بث نهائي باكو بدوري أوروبا لكرة القدم في 204 بلد بالبث الحي
AzerTAg.az
٢٩.٠٥.٢٠١٩ [٢١:٢٤]
باكو، 29 مايو، أذرتاج
ستبث مباراة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم المنظمة لدى ملعب باكو الأولمبي مساء اليوم بالبث الحي في 204 بلد.
أفادت أذرتاج أن النهائي المنظم بين تشيلسي وأرسنال الانكليزيين يبث بالبث الحي في 48 بلدا في أوروبا و156 بلد خارج أوروبا.
وتبث النهائي بالبث الحي في أذربيجان قناة سي بي سي سبورت.
يذكر أن المباراة بين تشيلسي وأرسنال تقام مساء 29 مايو اليوم الساعة 23.00 حسب توقيت باكو.
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