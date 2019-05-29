تشيفرين: باكو مستعدة بالكامل لنهائي دوري أوروبا

باكو، 29 مايو، أذرتاج

قال الكساندر تشيفرين إن باكو مسعدة بالكامل لنهائي دوري أوروبا لكرة القدم وكل شيء منظم بالمستوى العالي وتقدم باكو حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بالمستوى العالي جدا.

أفادت أذرتاج عن تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم 29 مايو عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في باكو إن كرة القدم لا ينبغي أن يكون لها مسافة ويجب توسيع خارطة كرة القدم واذا تحدثنا عن المسافحة فهي بعيدة من باكو إلى لندن ودبلين أيضا وإنني واقف ضد مثل هذه المسائل.

وشدد تشيفرين قائلا إن "ما تنشره صحافة أرمينيا بشأن عدم إتيان هنريخ مخيتاريان لاعب أرسنال إلى أذربيجان من المقالات لا يهمني على الاطلاق ولا اريد تعليق على هذه المسألة وقد أعطت حكومة أذربيجان كل ضمانات وكان ذلك قرار شخصي لمخيتاريان.