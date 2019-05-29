باكو، 29 مايو، أذرتاج جرى في 29 مايو اليوم لدى ملعب باكو الاولمبي حفل افتتاح نهائي الموسم 2018/2019م بدوري أوروبا لكرة القدم. أفادت أذرتاج ان الحفل افتتح بأداء الملحن المغني الانكليزي جوناس بلو برفقة طاقم الرقاصين البالغ عددهم 150 رقاص. ثم احضر كأس دوري أوروبا الملعب وخرج اللاعبون على مسرح الإستاد.

AZERTAG.AZ : حفل افتتاح نهائي دوري اوروبا في باكو

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