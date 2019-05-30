الرئيس إلهام علييف يتسلم برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة يوم الجمهورية

باكو، 30 مايو / أيار، (أذرتاج)

يستمر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تلقي برقيات تهنئة بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية من كل من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب أمير قطر عبدالله بن حمد آل ثاني وملك المغرب محمد السادس ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو ورئيس جمهورية لاتفيا ريموندس فيونيس ورئيس كينيا أوهورو كينياتا ورئيس جمهورية إنغوشيا الروسية يونس بك يفكوروف وعضو مجلس الدوما الروسي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية الأذربيجانية ديمتري سافيليف ورئيس جمهورية داغستان الروسية فلاديمير فاسيلييف ورئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي ورئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني ورئيس الاتحاد السويسري أولي مورير ورئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش ورئيس جمهورية صربيا الكسندر فوتشيتش ورئيس جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية مايتريبالا سيريسينا ورئيس جمهورية بيلاروس الكسندر لوكاشينكو ورئيس جمهورية فنلندا سولي نينيستو ورئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش

ورئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانس ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين فو ترونغ.