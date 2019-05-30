اللجنة الوزارية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا تعقد اجتماعاً على هامش قمة مكة

باكو، 30 مايو / أيار، (أذرتاج)

عقدت اللجنة الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، فجر الخميس 30 مايو 2019، في جدة بالمملكة العربية السعودية، اجتماعها الثاني هذا العام، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية الرابع عشر.

ووفقاً لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، يعد هذا الاجتماع متابعة لاجتماع بانجول في غامبيا الذي عقد في فبراير من عام 2019. وشهد الاجتماع كلمة غامبيا وبنغلاديش بصفتهما الرئيسان المشتركان للجنة، حيث قدمتا شرحا مفصلا للأوضاع والتطورات الجارية بشأن أقلية الروهينغا واللاجئين في المنطقة الحدودية بين بنغلاديش وميانمار وتداعيات القضية بشكل عام.

كما تداول أعضاء اللجنة المعاناة التي تعيشها الأقلية الروهينغية، والمستجدات التي تؤثر في مستقبلها في ميانمار وفي بلدان الشتات، وذلك من أجل صياغة موقف موحد لدول منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأزمة.