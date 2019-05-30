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    رئيس جمهورية العراق يهنئ الرئيس الأذربيجاني

    ٣٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٤٧]

    باكو، 30 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بعث رئيس جمهورية العراق برهم صالح برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

    كما يلي في البرقية:

    "فخامة الرئيس إلهام علييف المحترم

    رئيس جمهورية أذربيجان

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يسرني أن أهنئكم بمناسبة العيد الوطني لبلادكم، مغتنما الفرصة لأؤكد رغبة العراق في توطيد وتطوير العلاقات بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات لما فيه خير الشعبين. أتمنى لكم، فخامة الرئيس، التوفيق المستمر والصحة الدائمة، وللشعب الأذربيجاني الصديق كل الخير والازدهار.

    مع أسمى اعتباري

    برهم صالح

    رئيس جمهورية العراق"

    AZERTAG.AZ :رئيس جمهورية العراق يهنئ الرئيس الأذربيجاني
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