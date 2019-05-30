رئيس سوكار يعلن زيادة حجم استخراج الغاز الطبيعي الأذربيجاني 20 في المائة هذا العام
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٩:٥٠]
باكو، 30 مايو، أذرتاج
قال رونق عبد الله يف إن حجم استخراج الغاز الطبيعي الأذربيجاني في العام الحالي بنسبة 20 في المائة.
أفادت أذرتاج عن عبد الله يف رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله في مؤتمر النفط والغاز لبحر الخزر الدولي الـ26 المنعقد في باكو إن التوريد أوقف تماما نتيجة زيادة استخراج الغاز الطبيعي في البلد العام الماضي ومن المتوقع زيادة 20 في المائة في استخراج الغاز الطبيعي هذا العام.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٤٥]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٣٩]
٢٩.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٢٢]
٢٩.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٠٧]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [٢٢:١٤]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [٢١:٥٧]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٤٧]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٩:٥٠]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٤٥]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٣٩]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٤:١٦]
٢٢.٠٤.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٥١]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [٢٠:٣١]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:١٤]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٢:١٥]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٣٣]
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك