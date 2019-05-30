الخارجية: هذه الجريمة الدموية المرتكبة على يد قوات الاحتلال الأرميني استفزاز

باكو، 30 مايو، أذرتاج

انتهك نظام وقف اطلاق النار انتهاكا صارما من جانب قوات الاحتلال الأرميني باتجاه محافظة أغدام من خط التماس بين جيشي أرمينيا وأذربيجان اليوم واستشهد جندي الدفاع الأذربيجاني نتيجة اطلاق نار من القناصة. ونود الإشارة خاصة إلى أن هذه الجريمة الدموية المرتبكة من قبل قوات الاحتلال الأرميني أثناء زيارة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي استفزاز سافر ولا تخدم سوى خرق المفاوضات المقامة لحل النزاع.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية أن هذه الجريمة الدموية التي تدل دلالا واضحا على عدم مواكبة بيانات قيادة أرمينيا كأنها تسعى إلى تكوين ظروف سلام من اجل حل النزاع بل على نية الاخلال بمفاوضات السلام بفعاليات مستفزة ارمينية مرفوض كليا وتنقض وتيرة المفاوضات.

وكل المسؤولية عن نتائج سلبية محتملة كلها لهذه الجريمة المرتكبة على عاتق أرمينيا.