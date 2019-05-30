الخارجية: تسييس رئيس الوزراء الأرميني الرياضة يعود إلى سعيه إلى تغطية مشكلاته

باكو، 30 مايو، أذرتاج

علقت وزارة الخارجية على قول رئيس الوزراء الأرميني باشينيان الذي زعم فيه إلى انه اتصل بلاعب نادي أرسنال لكرة القدم مخيتاريان وانه ما استطاع مشاركة نهائي دوري أوروبا بسبب موقف باكو العنصري.

أفادت أذرتاج عن الناطقة باسم الخارجية ليلى عبد الله يفا قولها في هذا الصدد إن تسييس رئيس الوزراء الأرميني بتدخله في المسائل التي لا تهمه يعود على الأرجح إلى محاولاته تغطية المشكلات الداخلية التي يواجهها عبر مثل هذه الخطوات. ولا حق على الإطلاق لدولة أرمينيا الحادي العرق والتي مارست التطهير العرقي العنيف في أراضي أذربيجان المجاورة التي احتلتها بتطبيق القوة ولا لقيادة البلد الذي ارتكب جريمة مجزرة خوجالي الدموية. ولا يتفق هذا مع أي خلق.

ونعيد لذاكرة رئيس الوزراء الأرميني أن أذربيجان يقيم فيها عشرات آلاف من الأرمن رغم أن أراضي أذربيجان ما زالت تحت وطأة قوات الاحتلال الأرميني وعموما يسكن أذربيجان منتسبون إلى مختلف الأديان والأقوام طوال العصور في ظروف السلام والأمن تعايشا مثاليا قديما وحديثا.

كما يجب الذكر أن مباراة نهائي دوري أوروبا لكرة القدم في باكو التي تابعتها أرمينيا بحسد وحقد قد أتت فرصة سانحة لعدد عديد من مشجعين أجانب زاروا البلد بهذه المناسبة ليشهدوا الأوضاع في البلد باعينهم وميدانيا وكفانا انطباعاتهم وردود فعلهم عند العودة.