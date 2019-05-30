رئيس بولندا دودا يصل إلى أذربيجان

باكو، 30 مايو، أذرتاج

وصل رئيس بولندا أدريه دودا إلى أذربيجان في 30 مايو اليوم.

أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

وكان في استقبال الرئيس البولندي دودا على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف ومسؤولون آخرون.