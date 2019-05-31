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    زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب بودروم التركية

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٤٦]

    أنقرة، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر مدينة بودروم التابعة لولاية موغلا غربي تركيا المطلة على بحر إيجه.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية أن الزلزال وقع ببودروم في الساعة 00:43 بالتوقيت المحلي.

    ووقعت الهزة الأرضية على عمق 21.79 كيلومتر تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب بودروم التركية
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