باكو، 31 مايو/ أيار، (أذرتاج)

تم إرسال 508 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى السوق العالمية حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في مؤتمر "الخزر الدولي الـ26 للنفط والغاز 2019" المنعقد في باكو.

قال إن 383 مليون طن من هذا الحجم نقل عبر خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي "باكو - تبيليسي – جيهان".