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    استقبال رسمي لرئيس بولندا

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٣٠]

    باكو، 31 مايو/ أيار، (أذرتاج)

    أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس بولندا آندي دودا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان حاليا.

    قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم رئيس بولندا آندي دودا.

    واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس بولندا آندي دودا.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس البولندي.

    ثم استعرض الرئيسان الأذربيجاني والبولندي حرس الشرف.

    رحب رئيس بولندا آندي دودا بجنود أذربيجان.

    ثم عُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

    وصافح رئيس بولندا آندي دودا كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس البولندي.

    استعرض حرس الشرف أمام رئيسي البلدين تحت أصداء النشيد العسكري.

    وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس البولندي آندي دودا.

     

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