باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج) جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس البولندي آندي دودا بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي

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