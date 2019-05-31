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    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس البولندي آندي دودا بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي
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    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي