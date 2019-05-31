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    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:١٥‎]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس بولندا آندى دودا بحضور وفدي كلا البلدين.

    أفادت أذرتاج ان الرئيسين ألقيا كلمتين في اللقاء.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي
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