لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والبولندي
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٢:١٥]
باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)
عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس بولندا آندى دودا بحضور وفدي كلا البلدين.
أفادت أذرتاج ان الرئيسين ألقيا كلمتين في اللقاء.
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