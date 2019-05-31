باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج) أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس بولندا آندى دودا ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والبولندي يدليان ببيان صحفي

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