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    الرئيسان الأذربيجاني والبولندي يدليان ببيان صحفي

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:١٠]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس بولندا آندى دودا ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والبولندي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيسان الأذربيجاني والبولندي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والبولندي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والبولندي يدليان ببيان صحفي