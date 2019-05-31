انعقاد ملتقى الأعمال الأذربيجاني البولندي في باكو
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٥]
باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)
انعقد ملتقى الأعمال الأذربيجاني البولندي في مركز حيدر علييف بباكو في 31 مايو.
أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بولندا آندى دودا في ملتقى الأعمال.
القى رئيسا الدولتين كلمة في ملتقى الأعمال.
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