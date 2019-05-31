باكو، 31 مايو، أذرتاج

يزور رئيس الوزراء نيروز محمدوف مع الوفد المرافق له مدينة عشق آباد التركمانستانية للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج أن رئيس تركمانستان قربان قولو بردي محمدوف استقبل في 30 مايو الأمس رئيس الوزراء الأذربيجاني نيروز محمدوف .

وقيل في اللقاء إن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام علييف لتركمانستان في نوفمبر العام الماضي والمفاوضات المقامة على هامش الزيارة والوثائق الموقع عليها أثناءها تلعب دورا هاما في توسيع العلاقات بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال المباحثة فرص تعاون للعلاقات الثنائية الأذربيجانية التركمانستانية في مختلف المجالات بما فيها التجارة والاقتصاد والطاقة.

وشارك رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 31 مايو اليوم بالعاصمة عشق آباد في اجتماع مجلس رابطة الدول المستقلة.