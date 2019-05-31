باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

أقيمت مراسم توقيع الوثائق الأذربيجانية البولندية بحضور رئيسي أذربيجان وبولندا إلهام علييف وآندى دودا عقب انتهاء اللقاء الموسع في 31 مايو.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن رئيس وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية قوشقار تهمزلي ومفتش صحة النبات ومكافحة البذور في جمهورية بولندا آندي خودكوفسكي وقعا على "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة النباتية بين وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية وهيئة التفتيش البولندية لحماية النباتات وإنتاج البذور".

ووقع وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف ووزير الزراعة وتنمية القرية البولندي كريستوف اردانوفسكي على "مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الزراعة الأذربيجانية ووزارة الزراعة وتنمية القرية البولندية".

كما وقع رئيس جهاز أمن الدولة في جمهورية أذربيجان مدات قولييف ونائب رئيس وكالة الأمن الداخلي البولندية كريشتوف فاتسلافيك على اتفاق حول تبادل المعلومات السرية والحماية المتبادلة بين حكومتي أذربيجان وبولندا.