استخراج 280 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى الآن

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للنفط والغاز الأذربيجانية 280 مليون طن من النفط حتى الآن منذ بدء التشغيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في مؤتمر "الخزر الدولي الـ26 للنفط والغاز 2019" المنعقد في باكو.

قال إنه تم استخراج 483 مليون طن من النفط و157 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى الآن.