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    استخراج 178 مليون طن من النفط من حقول "نفط طاشلاري"

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٣٤]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم استخراج 178 مليون طن من النفط من حقول "نفط طاشلاري" حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في مؤتمر "الخزر الدولي الـ26 للنفط والغاز 2019" المنعقد في باكو.

    يذكر أن "نفط طاشلاري" سجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول منصة نفطية تحت البحر في العالم.

    AZERTAG.AZ :استخراج 178 مليون طن من النفط من حقول "نفط طاشلاري"
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