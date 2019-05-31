تشييع جثمان شهيد الدفاع الأذربيجاني في قاخ

قاخ، 31 مايو، أذرتاج

دفن في 31 مايو اليوم بقرية لالاباشا بمحافظة قاخ ضابط جيش الدفاع الأذربيجاني الرائد عاقل عاكف عمروف الذي استشهد نتيجة إصابة رصاص قناص لقوات الاحتلال الأرميني باتجاه محافظة أغدام من خط التماس بين جيشي أرمينيا وأذربيجان.

أفادت أذرتاج أن حفل تشييع جثمان الشهيد حضره مسؤولون عن وزارة الدفاع وجهاز التعبئة والخدمة العسكرية والسلطة التنفيذية بالمحافظة وافرا داسرته وذووه وممثلون عن المجتمع المدني وسكان القرية.

ودفن جثمان الشهيد تحت أصداء تحية عسكرية بالطلقات الوابلة.

وقدم علم أذربيجان الذي غطي به تابوت الشهيد إلى عائلته.