باكو، 31 مايو، أذرتاج

جرى في 31 مايو اليوم في باكو حفل افتتاح لوحات تاريخية مكرسة لذكرى المهندسين المعماريين البولنديين.

أفادت أذرتاج أن الحفل المنظم على شارع مهندسو بولندا المعماريين في باكو شارك فيه الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والبولندي أندجي دودا.

وتحمل اللوحة التاريخية أسماء المهندسين المعماريين البولنديين ويوسف قوسلافسكي وكازيمير سوكريفيتش ويوسف بلوشكو ويفكيني سكيبينسكي بجانب صور منحوتة من الحجر لعدة مبان كانوا بنواها في باكو.