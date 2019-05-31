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    مأدبة رسمية على شرف الرئيس البولندي

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [٢٠:٠٢]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    أقيمت في 31 مايو اليوم مأدبة رسمية باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على شرف رئيس جمهورية بولندا اندجي دودا.

    أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين ألقيا خطابين في الاستقبال الرسمي.

    AZERTAG.AZ :مأدبة رسمية على شرف الرئيس البولندي
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