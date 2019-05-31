سوكار توقع مع تكفين على مذكرة تفاهم في انشاء مصنع جديد لانتاج اليوريا

باكو، 31 مايو، أذرتاج

التقى رئيس شرك النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف برئيس هيئة إدارة مجموعة شركات "تكفين" التركية مراد جيجين ورئيس مجموعة الشركات جاهد اوكلاب مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن الشركة أن عبد الله يف وجيجين وقعا على هامش اللقاء على مذكرة تفاهم في انشاء مصنع جديد لانتاج اليوريا / الكارباميد في أذربيجان.

وجاء في بيان الشركة أن سوكار اعتمادا منها على الخبرة التي حصلت عليها في إنشاء مصنع اليوريا بنجاح تنظر حاليا في انشاء منشأة انتاج الكارباميد الجديد بطاقة يومية تبلغ 1200 كن من التناشر / غاز الامونيا و2000 طن من اليوريا. كما تنص المذكرة الموقع عليها تعاون الطرفين في تسويق المنتجات.