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    سياسة


    الرئيس البولندي يختتم زيارته إلى أذربيجان

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [٢١:٠٤]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    اختتم رئيس جمهورية بولندا اندجي دودا زيارته الرسمية التي قام بها أذربيجان 31 مايو اليوم.

    أفادت أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما للضيف الرفيع المستوى.

    وكان في وداع الرئيس البولندي دودا على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس البولندي يختتم زيارته إلى أذربيجان
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