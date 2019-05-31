باكو، 31 مايو، أذرتاج زار رئيس بولندا اندجي دودا في 31 مايو اليوم كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو على هامش زيارة رسمية يقوم بها أذربيجان.

AZERTAG.AZ : رئيس بولندا يزور كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو

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