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    سياسة


    رئيس بولندا يزور كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [٢٠:٤٣]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    زار رئيس بولندا اندجي دودا في 31 مايو اليوم كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو على هامش زيارة رسمية يقوم بها أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :رئيس بولندا يزور كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو
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