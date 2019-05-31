رئيس بولندا يزور كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠١٩ [٢٠:٤٣]
باكو، 31 مايو، أذرتاج
زار رئيس بولندا اندجي دودا في 31 مايو اليوم كنيسة مريم القديسة الكاثوليكية في باكو على هامش زيارة رسمية يقوم بها أذربيجان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.٠٥.٢٠١٩ [٢١:٠٤]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [٢١:٠٤]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [٢٠:٤٣]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [٢١:٤٠]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٣٤]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٤:١٦]
٢٢.٠٤.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٥١]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٦]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [٢٠:٣١]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:١٤]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
٣١.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٣٩]
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٢:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك