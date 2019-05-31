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    وزير الرياضة يستقبل لاعب بشيكطاش التركي البرتغالي كواريزما

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    استقبل وزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف في 31 مايو اليوم لاعب نادي بشيكطاش التركي والمنتخب البرتغالي لكرة القدم ريكاردو كواريزما.

    أفادت أذرتاج أن الوزير رحيموف القى كلمة افتتاحية.

    ثم خطب كواريزما قائلا إنه لقي خلال زيارته الثانية هذه حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مفيدا أنه أتى البلد لزيارة تالية بسبب أن العاصمة باكو اعجبته كثيرا.

    وزاد انه شاهد نهائي دوري أوروبا في ملعب باكو الأولمبي لافتا إلى تنظيم المباراة بالمستوى العالي.

    وعقب اللقاء الرسمي التقطت صور تذكارية مع مشجعين وهواة.

    وقلد الوزير رحيموف ريكاردو كواريزما بشهادة خاصة لخدماته في تبليغ كرة القدم ومساهماته في تعزيز الصداقة بين أذربيجان والبرتغال.

    AZERTAG.AZ :وزير الرياضة يستقبل لاعب بشيكطاش التركي البرتغالي كواريزما
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