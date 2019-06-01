الاحتلال الأرميني يخل بالهدنة 21 مرة خلال اليوم

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

أخلت وحدات قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات محافظة جدابيك الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني في مرتفعات الأرمينية كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي جويارخ وتشيلابورت المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي باش قروند ومرزيلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية المحتلة وقريتي قراخان بيكلي وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية مهديلي المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية المحتلة وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين.