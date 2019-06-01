كشف حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول يونيو حزيران المستهل.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول يونيو الحالي بلغ 99 مليونا و 845 ألف و 79ر168 مانات و 213 ألف و 88ر577 دولار أمريكي و 16636 يورو و 5000.0 روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.