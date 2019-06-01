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    مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور

    ٠١.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٠٦]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    نظم مهرجان الأطفال في 1 يونيو حزيران اليوم لدى حديقة مركز حيدر علييف.

    أفادت أذرتاج أن فعاليات المهرجان المكرسة ليوم حماية الأطفال الدولي نظمت من قبل مؤسسة حيدر علييف بدعم وزارة التعليم.

    وشارك في فعاليات مهرجان الأطفال نزلاء دور الأطفال الناشطة في باكو والأقاليم.

    وزعت مؤسسة حيدر علييف على الأطفال هدايا.

    AZERTAG.AZ :مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور
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    مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور مهرجان الأطفال في حديقة مركز حيدر علييف – صور