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    سياسة


    رئيس برلمان جورجيا يزور أذربيجان

    ٠١.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٥‎٣]

    تبيليسي، 1 يونيو، أذرتاج

    يزور رئيس برلمان جورجيا ايراكلي كوباخيدزي أذربيجان هذا الشهر.

    أفادت أذرتاج عن كوباخيدزي قوله لصحفيين اليوم في تبيليسي إنه يعقد عددا من اللقاءات في باكو على هامش الزيارة ويتبادل وجهات نظر حول تطوير العلاقات بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :رئيس برلمان جورجيا يزور أذربيجان
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