الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد البنك الدولي – إضافة

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 يونيو حزيران اليوم المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب القوقاز السيدة ميرسي تمبون مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج أن المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب القوقاز مرسي تمبون أشارت إلى انتهاء مدة عملها في أذربيجان مفيدة أن البلد والمؤسسة التي مثلتها تعاونا تعاونا مثمرا خلال الفترة الماضية. وتناولت آفاق التعاون مع البلد مشيرة إلى استعداد البنك الدولي لدعم أذربيجان كمستشارة في اعداد برامج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية القادمة للسنوات مقبلة. ولفتت مرسي تمبون إلى بدء اعداد مشاريع بين خبراء البنك الدولي والهياكل والمؤسسات ذات الصلة الأذربيجانية في مجال تطوير ممر النقل الشمال الجنوب في العمل الحر مفيدة أن الاعمال المشتركة جارية كذلك في مجالي التأمين الصحي الإجباري والعدل.

ثم قدمت مرسي تمبون للرئيس إلهام علييف المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في جنوب القوقاز سيباستيان مولينوس معبرة عن يقينها من أن التعاون بين البنك الدولي وأذربيجان يواصل بنجاح في المستقبل أيضا.

واعرب رئيس الدولة عن الامتنان على الكلمات الطيبة مشيدا بدور مرسي تمبون في تطوير التعاون بين أذربيجان والبنك الدولي. وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أهمية تحقيق المشاريع المشتركة مع البنك الدولي في مختلف المجالات ومن ضمنها العمل الحر والبنية التحتية وغيرهما.

وتمنى الرئيس إلهام علييف نجاحا للمدير الإقليمي الجديد سيباستيان مولينوس في عمله.