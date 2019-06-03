رئيس دولة فلسطين يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

بعث محمد عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"فخامة الأخ الرئيس إلهام علييف حفظه الله

رئيس جمهورية أذربيجان – باكو

تحية طيبة وبعد،

يطيب لنا بمناسبة احتفالكم بعيد الاستقلال أن نرفع لفخامتكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، ومن خلالكم لحكومة ولشعب أذربيجان الشقيق أحر تهانينا القلبية، متمنين أن تعود هذه المناسبة عليكم وعلى بلدكم وشعبكم بالمزيد من التقدم والازدهار، مقدرين عاليا مواقفكم الأخوية الداعمة لنضال شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومؤكدين اعتزازنا بعلاقات الأخوة والتضامن الصادق التي تجمع شعبينا وبلدينا، وبأن هذه العلاقات ستظل محل اهتمامنا وسعينا الدائم لتوطيدها وتعزيز سبل التعاون المشترك بيننا وفتح آفاق جديدة لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.

وتفضلوا بقبول أطيب تمنياتنا لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق

محمد عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"