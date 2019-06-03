اتصال هاتفي بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي

باكو، 3 يونيو (أذرتاج).

اتصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هاتفيا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعرب الرئيس إلهام علييف في مكالمته الهاتفية عن شكره على إطلاق اسم خبير النفط الشهير الأذربيجاني الأصل فرمان سلمانوف على مطار مدينة سورغوت مؤكدا أن هذا القرار قد لقي امتنانا كبيرا من قبل المجتمع الأذربيجاني.

تحدث الجانبان أثناء المكالمة الهاتفية عن التطور الناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وروسيا في المجالات المختلفة، معربين عن رضاهما عن الإنجازات المكتسبة. كما تبادل الرئيسان آراءهما حول سبل تطوير العلاقات وآفاق التعاون واللقاءات المقبلة.