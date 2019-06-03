إعلان حكام المباراة بين أذربيجان وليختنشتاين
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٦]
باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي أذربيجان وليختنشتاين لكرة القدم تحت 21 عام في مرحلة تصنيفات مسابقات دوري أوربا في كرة القدم.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الإيرلندي – حكم الساحة تيم مارشال بمساعدة بول روبنسون وستيفن دونالدسون والحكم الرابع شين أندرو.
والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 6 يونيو بملعب "Sportpark Eşen-Mauren" وفي الساعة 21:00 بتوقيت باكو.
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