الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

باكو، 3 يونيو (أذرتاج).

هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من صميم القلب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبلغ جميع المواطنين أطيب أمنياته وتبريكاته.

أفادت وكالة أذرتاج انه قال في برقية تهنئته إن شهر رمضان أعز شهر في قلوب مسلمي العالم وبحيث أن هذا الشهر المبارك يحث الناس على تضافر جهودهم للإكثار من أعمال الخير والبر والإحسان وإشاعة روح الإخاء والمحبة والتسامح والاستقرار ويظهر انتصار الأعمال الصالحة والصفاء الأخلاقي. كما هذا الشهر أنزل فيه الكتاب المبين القرآن الكريم. إن مواطنينا المؤمنين يؤدون بمهامهم الروحية وفرائضهم الدينية بتفان خلال أيام هذا العيد الذي يغذي قلوب الناس وروحهم بالحكمة الإلهية ويتقاسمون فرحة الثراء المعنوي والكمال الأخلاقي.

كما ورد في برقية تهنئة أن أذربيجان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحضارة الإسلامية ساهمت في إثراء التراث الثقافي للبشرية وأنجب علماء ومفكرين كبار. ولعب الإسلام وما ينبع من ماهيته من حب السلام والتسامح والمواساة والأخوة وما إلى ذلك في إحلال بيئة التسامح في أذربيجان وتعزيز صفوف الوحدة والوئام وقيم التنوع الثقافي والإنسانية في أذربيجان.

يأتي في البرقية ان الناس يتمنون في كل أنحاء بلادنا في هذه الأيام دوام الاستقرار لشعبنا ويقدمون الصلوات لأرواح شهدائنا الخالدة. وتمنى الرئيس الأذربيجاني سائلا الله تعالى أن يتقبل دعواتكم وأمنياتكم ونواياكم الطيبة، ويعيد هذه الأيام المقدسة على شعبنا العزيز بمزيد من المغفرة والرحمة.